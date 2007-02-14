Тимошенко убедилась, что императивный мандат действует

Депутаты Винницкого городского совета на сессии, где присутствовала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, приняли 4 решения.

Как передает корреспондент УНИАН, принятие решений состоялось сегодня на внеочередной сессии горсовета.

Перед началом сессии Ю.ТИМОШЕНКО призвала депутатов городского совета принять вопрос относительно продажи земли.

«Я считаю, что ни один земельный участок не может быть ни продан, ни сдан в аренду без открытой процедуры аукциона, это даст возможность увеличить поступления в городской бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер БЮТ также предложила принять решение относительно коммунального имущества. «Ни одна аренда или продажа коммунального имущества не может происходить без открытого прозрачного разрекламированного аукциона», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она предложила внедрить в городском совете открыто поименное голосование, а также с помощью рабочей группы проверить обоснованность тарифов на теплоснабжение.

В результате депутатами городского совета на сессии были приняты решения об открытом поименном голосовании, за которое проголосовал 41 депутат из 44 присутствующих на сессии (всего в Винницком горсовете 50 депутатов –УНІАН). Также был принят вопрос о порядке продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения путем проведения земельных аукционов – “за” принятие решения проголосовали 44 депутата; об осуществлении передачи в аренду и отчуждение (приватизация) свободных объектов недвижимого имущества коммунальной собственности территориальной общині Винницы исключительно на конкурсных принципах (аукцион) – 41 депутат и о создании временной контрольной комиссии по проверке законности установленных тарифов – 44 депутата.

Ю.ТИМОШЕНКО одобрительно оценила принятие соответствующих решений депутатами Винницкого городского совета.

Как сообщалось в УНИАН, из Винницы началось турне Ю.ТИМОШЕНКО по городам Украины. Она намерена принять участие в сессиях областных, городских и районных советов. Причиной турне Ю.ТИМОШЕНКО стало вступление в силу положения об императивном мандате для депутатов местных советов.