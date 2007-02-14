Обжаловать указы Ющенко - дохлое дело?

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ считает бесперспективными намерения обжаловать в Конституционном суде указы Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге для прессы, комментируя заявление заместителя министра Кабинета министров Елены ЛУКАШ.

В.БОНДАРЬ отметил, что все указы Президента готовятся специалистами в той или другой области, которые несут ответственность за свою работу, кроме того, документы проходят юридическую экспертизу.

В.БОНДАРЬ считает заявление Е.ЛУКАШ нормальным, «если кто-то имеет цель пропиариться». В.БОНДАРЬ выразил убеждение, что “эта попытка завершится ничем”. По его мнению, это делается для того, чтобы отвлечь общество от неотложных проблем, таких, как повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и тому подобное. «Ищут дополнительный повод, чтобы СМИ крутило именно эту информацию», - добавил В.БОНДАРЬ.

Заместитель главы Секретариата Президента считает, что через несколько дней никто даже не вспомнит о таком намерении.

Вместе с тем, В.БОНДАРЬ выразил удивление, почему речь идет только об указах Президента, а не о документах разных ветвей власти, в том числе правительства.

Как сообщал УНИАН, Е.ЛУКАШ заявила, газете “Экономические известия”, что парламентская коалиция намерена обжаловать в Конституционном суде 10% указов Президента Украины В.ЮЩЕНКО, изданных с момента назначения Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром. По ее словам, сейчас изучением данного вопроса занимается специальная парламентская комиссия по изучению соблюдения Конституции и законов в нормотворческой и правоприменимой деятельности государственных органов, должностных лиц, субъектов властных полномочий, созданная 12 января.

Издание при этом отмечает, что парламентская комиссия пока занимается исключительно президентскими законодательными инициативами, несмотря на то, что решением о ее создании предусмотрен также анализ нормотворческой деятельности Кабмина, Верховной Рады, СНБО, Генпрокуратуры, Конституционного суда, Верховного суда, органов местного самоуправления и тому подобное.