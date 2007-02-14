Ющенко еще в прошлом году знал о повышении коммунальных тарифов?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство немедленно внести в законодательство изменения, касающиеся повышения социальных выплат населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ на брифинге для прессы.

Он отметил, что сегодня с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги стремительно возросли расходы каждой украинской семьи, и это угрожающая тенденция для страны. В.БОНДАРЬ напомнил, что В.ЮЩЕНКО еще в прошлом году во время рассмотрения государственного бюджета предупреждал о таком развитии событий. Он также добавил, что парламент в конце прошлого года принял постановление, которым предусмотрел возможность пересмотра положений государственного бюджета относительно социальных выплат в случае благоприятной экономической ситуации.

Кроме того, В.БОНДАРЬ обратил внимание на вчерашние оптимистические заявления первого вице-премьера Николая АЗАРОВА об экономическом положении Украины. «Сегодня мы видим из заявлений первого вице-премьера, что в январе-феврале планируется рост промышленности почти на 15%, рост ВВП на уровне 10%. Такие данные вызывают оптимизм относительно увеличения социальных выплат как компенсаторов населению за уплату жилищно-коммунальных услуг», - сказал В.БОНДАРЬ. Кроме того, по его мнению, такие заявления “дают основания утверждать, что в правительстве есть источники для внесения изменений в закон «О государственном бюджете», которые уже с марта повысят социальные выплаты».

При этом В.БОНДАРЬ отметил, что Президент ожидает от правительства подготовки и принятия документов, которым бы были увеличены зарплаты и пенсии.

В.БОНДАРЬ также отметил, что В.ЮЩЕНКО готов идти навстречу правительству что касается внесения отмеченных изменений.

В то же время БОНДАРЬ сказал, что ЮЩЕНКО призывает правительство и председателей облгосадминистраций взять под личный контроль ситуацию с задолженностью по выплате заработной платы в государственном и коммунальном секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ сегодня на брифинге для прессы.

В.БОНДАРЬ отметил, что на сегодня В.ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией, сложившейся с выплатами заработной платы во всех регионах Украины на государственных и коммунальных предприятиях.

В то же время заместитель главы Секретариата Президента отметил, что в основном, это связано с законом, которым введены тендеры на государственные закупки. По его словам, эта процедура растягивается на 4-5 месяцев, что лишает возможности предприятия своевременно выплачивать заработную плату и осуществлять другие платежи.

В.БОНДАРЬ обратил внимание правительства и председателей ОГА на необходимость создания дополнительных условий, которые позволили бы своевременно выплачивать заработную плату и, в то же время, не позволяли бы искусственно доводить до банкротства эти предприятия.