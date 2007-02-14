В Секретариате уверены, что Ющенко запретит приватизацию ГТС

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о запрещении приватизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

В.БОНДАРЬ напомнил, что В.ЮЩЕНКО всегда выступал за недопущение приватизации или передачи газотранспортной системы Украины другому государству.

Поэтому заместитель главы Секретариата Президента считает, что «как только придет срок, он (закон) будет подписан и опубликован».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 февраля приняла закон, которым запрещается отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины. “За” закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предприятиях магистрального трубопроводного транспорта» проголосовали 430 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.