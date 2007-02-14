Тарасюк уверен, что Ющенко ветирует еще один закон

Экс-министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на закон о принципах внутренней и внешней политики в редакции антикризисной коалиции.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом Б.ТАРАСЮК сказал, комментируя упреки коммунистов, что президентский указ "О стратегии национальной безопасности" является недопустимым и противоречит национальным интересам Украины.

“Я убежден, что Президент наложит на него вето. Коалиция не сможет его преодолеть, ведь есть договоренность оппозиционных фракций “Нашей Украины” и БЮТ. Они не допустят принятия закона о принципах внутренней и внешней политики, каким его внесли “антикризовики”, - сказал он.

При этом Б.ТАРАСЮК отметил, что Президент, издал свой указ “О стратегии национальной безопасности”, действуя в соответствии с законом “О принципах национальной безопасности”. “Статья данного закона предусматривает подготовку и обнародование стратегии национальной безопасности Президентом Украины. Поэтому глава государства ничего не нарушал. Он просто выполнил положение закона, - объяснил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщалось, КПУ разместила на своем сайте официальное заявление, в котором Указ Президента "О стратегии национальной безопасности" оценивается как недопустимый и противоречащий национальным интересам Украины. Коммунисты настаивают, что стратегия национальной безопасности должна базироваться на законе о принципах внутренней и внешней безопасности, который внесет в Верховную Раду правящая коалиция.