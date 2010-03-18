Правительство Азарова поставило кадровый рекорд

Вчера правительство поставило рекорд по кадровым перестановкам. В течение трех часов Кабмин провел 117 увольнений и назначений в центральных органах власти, пишет "Дело".

Среди прочего своим постановлением Кабмин ввел в Фонд госимущества Александра Рябченко. Его назначение на высшую должность в этом ведомстве уже анонсировано. Решением Кабмина Рябченко временно исполняет обязанности главы Фонда вместо Дмитрия Парфененко. «Через две недели мою кандидатуру на пост главы ФГИ внесут в парламент», — отметил Рябченко. По информации собеседников в Кабмине, Рябченко займет эту должность по квоте Компартии. Его лоббирует бизнесмен Константин Григоришин — основной спонсор Коммунистической партии.