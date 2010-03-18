Правительство Азарова поставило кадровый рекорд
09:29, 18 марта 2010Политика
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Во ФГИ посадят коммуниста
Вчера правительство поставило рекорд по кадровым перестановкам. В течение трех часов Кабмин провел 117 увольнений и назначений в центральных органах власти, пишет "Дело".
Среди прочего своим постановлением Кабмин ввел в Фонд госимущества Александра Рябченко. Его назначение на высшую должность в этом ведомстве уже анонсировано. Решением Кабмина Рябченко временно исполняет обязанности главы Фонда вместо Дмитрия Парфененко. «Через две недели мою кандидатуру на пост главы ФГИ внесут в парламент», — отметил Рябченко. По информации собеседников в Кабмине, Рябченко займет эту должность по квоте Компартии. Его лоббирует бизнесмен Константин Григоришин — основной спонсор Коммунистической партии.
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