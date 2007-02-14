Янукович посылает министров туда, где не успели подмести

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ призывает членов правительства осуществлять поездки в проблемные регионы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании правительства.

«Я хотел бы, чтобы нас в регионах не воспринимали, как свадебных генералов, которые приезжают поговорить, и как говорят, себя показать. Мы себя должны показывать по делам, и надо ехать не туда, где все в порядке, потому что когда готовятся программы, нас везут туда, где все успели побелить и улицы подмести. Надо ехать туда, где хуже людям живется, туда, где надо идти навстречу, туда, где надо решать вопросы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также призвал правительственных чиновников работать совместно с местной властью. «Там, где местная власть уже привыкла к имеющимся неурядицам, наши представители, которые бывают в регионах и готовят эти программы, должны готовить вопросы, чтобы мы имели возможность на них влиять», - подчеркнул он.