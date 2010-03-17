Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ продолжает получать поздравления с назначением на эту должность.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью Секретариата Кабинета министров, Н.АЗАРОВА поздравил премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ.

Премьер-министр Финляндии Матти ВАНХАНЕН в своем поздравлении отметил: «Во время работы Вашего правительства мы сможем и в дальнейшем развивать хорошие отношения между нашими странами и усиливать взаимовыгодное сотрудничество».

Премьер-министр Турецкой Республики Реджеп ЭРДОГАН выразил уверенность, что во время пребывания Н.АЗАРОВА в должности главы правительства «добрососедские отношения и двустороннее сотрудничество между странами будут развиваться и углубляться во имя благосостояния наших народов, мира и стабильности в регионе».

Кроме того, Н.АЗАРОВА поздравил с назначением бывший премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ. «Выздоровление отечественной экономики, которая переживает нелегкие времена, требует взвешенных и непопулярных шагов. Однако я убежден, что в условиях тяжелого наследия, которое оставили Вам предшественники, еще более выразительно раскроются Ваши лучшие черты – высокий профессионализм, многогранный опыт, профессиональные знания и чрезвычайно ответственное отношение к делу», - говорится в поздравлении.

Президент Ассоциации городов Украины, Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО, поздравляя Н.АЗАРОВА с назначением, выразил готовность Ассоциации к конструктивному сотрудничеству с правительством. По мнению И.КУЛИЧЕНКО, «взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления на основе цивилизованных конституционных взаимоотношений будет способствовать формированию гражданского общества – необходимого атрибута демократического правового государства».