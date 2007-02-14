Газета Ахметова не собирается извиняться перед Балогой

Газета «Сегодня» намерена оспаривать вчерашнее решение Соломенского райсуда Киева, который обязал газету опубликовать опровержение статьи, в которой бывший губернатор Закарпатской области Иван РИЗАК обвинял нынешнего главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ в вымогательстве взятки.

Об этом говорится в сегодняшнем номере газеты «Сегодня».

«Суд почему-то не учел, - пишут журналисты издания, - что в данной статье была представлена и позиция самого В.БАЛОГИ. Редакция газеты «Сегодня» считает, что решение суда противоречит законам Украины, а также является таким, которое создает реальную угрозу свободе слова в Украине»

«Мы будем оспаривать это решение и сделаем все, чтобы доказать свою правоту, а вместе с этим - и право украинских СМИ на информирование читателей о деятельности высших должностных лиц», - говорится в статье.

Газета напоминает, что в октябре прошлого года И.РИЗАК на пресс-конференции заявил, что глава Секретариата Президента В.БАЛОГА через посредников требовал у него 10 млн. дол. за закрытие против него уголовные дела. Эту информацию распространили десятки СМИ. Газета «Сегодня» взяла комментарий у самого В.БАЛОГИ. Через своего пресс-секретаря он заявил, что считает обвинения И.РИЗАКА «примитивным и недейственным способом улучшить свою репутацию».

«Сегодня», принимая решение о публикации прямой речи И.РИЗАКА, исходила из того, что информация о тяжких обвинениях в адрес В.БАЛОГИ является, безусловно, общественно значимой. Другими словами, редакция «Сегодня» действовала строго в рамках украинского законодательства и норм журналистской этики. Нам не за что извиняться перед гражданином БАЛОГОЙ», - говорится в статье.

Газета отмечает, что И.РИЗАК вчера подтвердил «Сегодня», что не собирается отказываться от своих слов.

Издание также отмечает, что у В.БАЛОГИ как гражданина Украины есть право подать иск о защите чести и достоинства против И.РИЗАКА, но никак не против газеты, которая никогда не утверждала, что В.БАЛОГА вымогал взятку.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Соломенский райсуд удовлетворил иск В.БАЛОГИ против газеты «Сегодня» и И.РИЗАКА.

Суд признал информацию, которую со слов И.РИЗАКА газета «Сегодня» опубликовала на своих страницах 25 октября 2006 года, недостоверной и обязал ЗАО «Издательская группа «Сегодня» и И.РИЗАКА опровергнуть это сообщение не позже чем через месяц со дня вступления решения в законную силу.