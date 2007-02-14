Литва, Украина и Беларусь вступили в сговор против России?

Литва разрабатывает стратегию на свержение доминации российских энергоресурсов на рынке стран Восточной Европы. С таким заявлением выступил президент Литвы Валдас Адамкус, находясь в Вашингтоне. По его словам, Литва, вместе с Украиной и Беларусью, работают над альтернативными путями энергоснабжений через западнолитовский порт Клайпеда. Литовский президент рассчитывает, что, например, нефть будут поставлять из Норвегии и Венесуэлы железной дорогой с целью покрытия "немедленных потребностей". Валдас Адамкус сообщил, что обсудил эту инициативу с вице-президентом США Диком Чейни.

Вашингтон имеет определенные предостережения относительно участия белорусской стороны в проекте из-за ситуации с правами человека в этой стране и внедренными против Минска санкциями.

В свою очередь Валдас Адамкус отметил гуманитарную сторону вопроса: "Беларусь, как и Украина, поддана манипуляциям господина Путина. Здесь не речь идет не о поддержке политического режима, а о реакции на потребности белорусского народа", - сказал литовский лидер.

Раньше Валдас Адамкус призывал руководство ЕС выступить единым фронтом в вопросах, которые касаются энергетической политики России и ситуации с демократией в РФ.

Немецкая волна