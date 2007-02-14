Тимошенко выйдет в прямой эфир

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Винницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, этой поездкой Ю.ТИМОШЕНКО начинает тур по регионам под лозунгом «Большая уборка». Цель тура – наведение порядка в органах местного самоуправления, заставить депутатов работать для людей, а не для себя.

Основные требования Ю.ТИМОШЕНКО: снизить для населения тарифы на жилищно-коммунальные услуги и внедрить честную и прозрачную процедуру продажи земли исключительно на аукционах.

Лидер БЮТ примет участие в сессии Винницкого городского совета.

Ориентировочно в 14.00 в Виннице состоится пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО.

В 17.15 на Винницкой областной государственной телерадиокомпании «ВДТ» состоится прямой эфир при участии лидера БЮТ.