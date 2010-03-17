Тимошенко официально представила оппозиционного премьера
Через неделю обещает полный состав
|Сергей СОБОЛЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, официальное представление главы оппозиционного правительства оппозиции состоялось в Верховной Раде.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что С.СОБОЛЕВ имеет достаточный опыт, чтобы обеспечить профессиональную работу оппозиционного Кабинета министров. «Он сможет профессионально вести работу Кабинета министров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время она не представила состав оппозиционного правительства. Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что через неделю состоится первое заседание оппозиционного правительства, где и будут представлены его министры. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это заседание правительства будет открытым.
Планируется, что в составе оппозиционного правительства будет четыре вице-премьер-министра, в частности, народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир СТРЕТОВИЧ (лидер ХДС), народный депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН (лидер Партии защитников Отечества), вице-премьер-министр, министр иностранных дел - член фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК (лидер НРУ), вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам – член фракции НУ-НС Олесь ДОНИЙ (группа "Народная самооборона").
Должность министра оппозиционного Кабинета министров может занять член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ; министра региональной политики и развития, который будет заниматься проблемами ЖКХ, - член фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО.
Министерство экономики и инфраструктуры (в которое будет включен Фонд государственного имущества), как ожидается, возглавит член фракции НУ-НС Александр БОНДАРЬ; Министерство здравоохранения - депутат от БЮТ Сергей ШЕВЧУК; Министерство образования и науки - депутат от БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО; Министерство сельского хозяйства - лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Министром обороны планируется назначить члена фракции БЮТ Николая ПЕТРУКА; министром культуры - депутата от БЮТ Игоря ГРЫНИВА; министром труда и социальной политики - депутата от БЮТ Андрея ПАВЛОВСКОГО; министром энергетики - Александра ГУДЫМУ.
Планируется, что член фракции НУ-НС Ольга ГЕРАСИМЬЮК станет министром семьи и молодежи, член фракции БЮТ Остап СЕМЕРАК - министром спорта, туризма и Евро-2012, член фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ - министром внутренних дел.