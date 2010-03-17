Кабмин назначил и.о. председателя Госкомтелерадио

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил и.о. председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) Александра КУРДИНОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Кандидатура председателя Госкомтелерадио утверждается Верховной Радой Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 марта с. г. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег НАЛИВАЙКО подал заявление об отставке.

О.НАЛИВАЙКО был назначен первым заместителем председателя - и.о. председателя Госкомтелерадио 9 сентября 2009 года. Ранее он занимал должность генерального директора холдинга «Главред-медиа». До прихода О.НАЛИВАЙКО в Госкомтелерадио обязанности председателя комитета исполнял первый заместитель председателя Анатолий МУРАХОВСКИЙ. Предыдущим руководителем этого государственного органа был Эдуард ПРУТНИК (в настоящее время - народный депутат от Партии регионов), которого парламент освободил от должности в мае 2008 года.

По информации СМИ, на должность председателя Госкомтелерадио рассматриваются и такие кандидатуры: Анна БЕЗЛЮДНАЯ (экс-генеральный продюсер телеканала «Интер»), Вячеслав ПИХОВШЕК (журналист, экс-главный редактор информационной программы ТСН на «1+1»), Александр ГОЛУБ (народный депутат от Коммунистической партии Украины) и Дмитрий ПОНАМАРЧУК (руководитель пресс-центра избирательного штаба Виктора ЯНУКОВИЧА).