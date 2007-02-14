Азаров считает Януковича незаменимым авторитетом

Председатель Политсовета Партии регионов Николай АЗАРОВ исключает смену лидера Партии регионов.

Об этом он сказал в эфире «5 канала», комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что на ближайшем весеннем съезде может быть поднят вопрос о смене лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Никаких абсолютно разговоров в руководстве партии и в самой партии о смене лидера нет и не будет», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. То есть, добавил он, по крайней мере, на ближайшие годы. «Виктор Федорович - авторитетный руководитель партии и нашего правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.