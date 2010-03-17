В кресле крымского премьера один регионал сменил другого

Председателем Совета министров Крыма избран Василий ДЖАРТЫ, заместитель председателя Партии регионов, курирующий автономию по партийной линии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пленарном заседании крымского парламента за его назначение проголосовали 82 из 89 депутатов, присутствовавших на заседании. Всего в парламенте автономии 100 депутатов.

В.ДЖАРТЫ заявил, что Крым должен стать одним из лидирующих регионов в Украине. Он опроверг слухи о том, что после его назначения в правительстве автономии будет «засилие работников, представляющих Донецкую область».

В настоящее время В.ДЖАРТЫ является депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов.

Сегодня же на заседании парламент АРК принял отставку с должности руководителя крымского правительства Виктора ПЛАКИДЫ. Он также является представителем Партии регионов.