В кресле крымского премьера один регионал сменил другого
12:36, 17 марта 2010Политика
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Засилья "донецких" не будет?
|Василий ДЖАРТЫ
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пленарном заседании крымского парламента за его назначение проголосовали 82 из 89 депутатов, присутствовавших на заседании. Всего в парламенте автономии 100 депутатов.
В.ДЖАРТЫ заявил, что Крым должен стать одним из лидирующих регионов в Украине. Он опроверг слухи о том, что после его назначения в правительстве автономии будет «засилие работников, представляющих Донецкую область».
В настоящее время В.ДЖАРТЫ является депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов.
Сегодня же на заседании парламент АРК принял отставку с должности руководителя крымского правительства Виктора ПЛАКИДЫ. Он также является представителем Партии регионов.
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