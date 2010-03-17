Кабмин дал главу Нафтогазу

Кабинет министров Украины назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее распоряжение Кабмина (№417-р от 15 марта т.г.) обнародовано на сайте Верховной Рады.

Напомним, прежний глава «Нафтогаза Украины» Олег ДУБИНА в начале марта был уволен по собственному желанию.

Справка УНИАН. Евгений БАКУЛИН, 1956 года рождения, более 20 лет проработал на Лисичанском НПЗ (Луганская обл.). С июня 2003 года по март 2005 года был генеральным директором ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаза Украины". В сентябре 2006 года он снова был назначен генеральным директором "Укргазвыдобування".

С марта по декабрь 2007 года занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".