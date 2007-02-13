Тарас Чорновил о Нашей Украине, Тимошенко и льдах на Марсе

Народный депутат, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ сомневается в возможности создания единой оппозиции “Нашей Украиной“ и БЮТ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, такое мнение он высказал, общаясь с журналистами в Донецке.

"Нет реального объединения. Происходят определенные спиритические контакты”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. Он отметил, что вопрос о возможном создании единой оппозиции был поднят, поскольку часть «Нашей Украины» получила определенное указание от Президента. При этом, по его словам, не было получено поддержки от основной части фракции.

По мнению Т.ЧОРНОВИЛА, фракция «Наша Украина» на сегодня является структурой, с которой очень тяжело вести какие-то переговоры, поскольку там нет вообще какой-то единой позиции. «Мы видим шесть политических сил, которые чувствуют, что они теряют поддержку общую, и как следствие этого - внутреннее перетягивание каната, внутренняя вражда, каждый тянет в разные стороны, каждый стремится где-то отыграться за счет другого», - добавил депутат.

Т.ЧОРНОВИЛ напомнил, что в свое время Партия регионов вела переговоры с “Нашей Украиной” о создании широкой коалиции. “Мы увидели, что с ними вести переговоры почти невозможно. Юлия ТИМОШЕНКО давным-давно увидела то же. Она достаточно мудрый политик, который умеет оценивать риски, но у нее на данный момент есть потребность давать какие-то месседжи, какие-то сообщения для своих избирателей», - сказал он.

Народный депутат отметил, что избиратели БЮТ и “Нашей Украины” хотят объединения этих двух политических сил. “То, что делается сейчас внешне, это больше показательная постановка. Недаром у нас одного политического лидера называют Народной артисткой Украины. Это показательная демонстрация того, что в действительности в глубине не состоялось», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом он выразил сомнение, что такое объединение БЮТ и “Нашей Украины” может представлять угрозу деятельности коалиции. “Объединение "Нашей Украины" и БЮТ так же угрожает коалиции, как какое-то гипотетическое таяние льда на Марсе”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля председатель фракции "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписали заявление о совместной оппозиционной деятельности в Верховной Раде пятого созыва.

6 февраля ряд членов фракции «Наша Украина» заявили, что фракция не принимала решения о подписания заявления с БЮТ.