В Минске запретили проводить День святого Валентина в центре города

Горисполком Минска не разрешил активистам молодежных организаций провести акцию в День святого Валентина, сообщают "Белорусские новости".

Молодые люди планировали собраться на площади Свободы в Минске, а затем пройти по посольствам и представителям европейских государств, расположенным в белорусской столице, и разнести поздравления с Днем влюбленных.

Однако городские власти им отказали, сославшись на то, что участники акции не указали в заявке места своей работы. При этом активистов вызвали для беседы в милицию.

Между тем организаторы мероприятия уверяют, что не изменят своих планов. Тем более, что, как заявил один из лидеров "Молодого фронта" Дмитрий ФЕДОРУК, "акция под девизом "Беларусь - в Европу!" сейчас совпадает с риторикой главы Белорусского государства о нормализации отношений с Евросоюзом". По его словам, акция пройдет в любом случае: с разрешением Мингорисполкома или без него.

Как сообщал УНИАН, сегодня подобное решение вынесла Киевская городская администрация. Запрет касался инициированной Блоком Тимошенко праздничной акции "Мы стремимся сделать этот мир сердечным!" на Площади Независимости 15 февраля в 14.30.