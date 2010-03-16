Тимошенко еще посмотрит на поведение Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что нынешняя коалиция должна предложить оппозиции должности первого заместителя председателя Верховной Рады и руководителей ряда парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на пресс-конференции.

По ее словам, в свое время демократическая коалиция предложила должность первого заместителя председателя парламента оппозиции. «И мы считаем, что это был правильный шаг, который создавал правильные балансы в руководстве ВР», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что оппозиция посмотрит, как «власть ЯНУКОВИЧА будет вести» себя, и тогда можно будет сделать вывод, «продолжают ли они демократический путь развития государства».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не оппозиция должна инициировать эти вопросы, а парламентское большинство, поскольку у него есть необходимые голоса для принятия решений. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «И это будет еще один тест, не сворачиваются ли демократические процессы в нашем государстве». При этом отметила, что это будет «очень весомый тест», поскольку демократическую коалицию «не принуждали, а мы сами это делали».