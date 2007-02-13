В чём заключается Стратегия нацбезопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Президент поручил Кабинету Министров обеспечить выполнение стратегии, а секретарю Совета национальной безопасности и обороны информировать Президента о состоянии ее реализации.

Как сообщается на официальном сайте Президента, Стратегия впервые разработана в соответствии с Указом Президента Украины от 5 сентября 2006 года №737 и Распоряжением Президента Украины от 20 февраля 2006 года №32 во исполнение части второй статьи 2 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», которой установлено, что Стратегия национальной безопасности Украины утверждается Президентом Украины.

Стратегия подтверждает необходимость дальнейшего утверждения демократических ценностей в стране, продолжения экономических трансформаций, реализации задач европейской и евроатлантической интеграции государства. Ее реализация положительно повлияет на качество планирования государственной политики национальной безопасности, согласованность практических действий по обеспечению защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Положение Стратегии основываются на приоритетности прав и свобод человека и гражданина, верховенства права, которые рассматриваются как основополагающие принципы национальной безопасности. Впервые одной из самых актуальных для национальной безопасности проблем определяется задача обеспечения национального единства и соборности Украинского государства.

Стратегия учитывает растущую динамику современного мира, необходимость адекватного реагирования на внешние и внутренние угрозы и вызовы, которые нередко носят глобальный характер. При этом проанализирован весь комплекс проблем обеспечения национальной безопасности во внешне- и внутриполитической, военной, экономической, информационной, гуманитарной и социальной сферах, зафиксировано состояние и направленность реформирования сектора безопасности.

Стратегия национальной безопасности определяет цели и направления государственной политики национальной безопасности на среднесрочную и краткосрочную перспективу и является своеобразной «дорожной картой» для комплексного планирования деятельности органов государственной власти в области внутренней и внешней политики на основе национальных интересов, разработки перспективных взаимосогласованных планов и программ.