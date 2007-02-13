Омельченко: в Киеве действительны только те тарифы, которые были до 1 декабря

Киевский городской хозяйственный суд признал распоряжения Киевской городской государственной администрации от 30 октября 2006 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги незаконными и отменил их.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Киевский городской хозяйственный суд признал распоряжения КГГА от 30 октября, подписанные Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, незаконными и отменил их. Потому с 1 декабря действуют распоряжения прошлых лет, как в народе говорят, действуют старые тарифы», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его информации, такое постановление суд вынес сегодня. В ближайшие дни оно будет официально обнародовано.

Кроме того, А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что в Киеве также не действует решение Киевского городского совета от 8 февраля этого года об уменьшении повышенных с 1 декабря прошлого года тарифов.

«Решение сессии от 8 февраля, которым предусмотрено уменьшить тарифы, не действующее. Там тоже грубое нарушение – изменения внести с 1 декабря. Решение сессии не имеет обратной силы, как ни один закон, а к тому же оно касается недействующих, несуществующих распоряжений», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Кроме того, по его словам, на сегодня это решение Киевсовета не подписано Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и не опубликовано в газете «Зрещатик», следовательно еще не действует.

«Таким образом, в декабре-январе-феврале действуют прежние, старые тарифы», - отметил экс-мэр столицы.

Относительно сегодняшнего постановления хозяйственного суда, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что в нем определен целый комплекс «грубых нарушений» законодательства. В частности, то, что тарифы экономически не обоснованы, не прозрачны, кроме того они не согласованы с Антимонопольным комитетом, не прошли экспертизу и не зарегистрированы в Минюсте. При этом А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что регистрация в Минюсте – это не просто передача туда на подпись документов, она предусматривает целую процедуру согласований.

«Это целая процедура согласований. В Антимонопольном комитете, экономические обоснования, экспертиза, и после этого регистрация и признание действующими», - сказал бывший городской председатель.

Относительно того, возможна ли, апелляция руководства города на решение хозяйственного суда, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что это трудно спрогнозировать. «Администрация нынешняя непредсказуема. Действия ее (можно называть правдивыми словами, которые есть в словаре: волюнтаризм, авантюризм, аферы) – это те действия власти, которые не предусмотрены, рассчитаны на легкий успех или провал, непродуманные и ведут всегда к поражению власти», - ответил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На пресс-конференции он также сказал, что в ближайшее время в судах будут рассматриваться дела о возвращении банка «Хрещатик» территориальной общине Киева, о создании «с подделкой документов» «Киевенэргохолдинга». «Вскоре мы подтвердим, что красть киевское имущество, киевскую собственность, грабить киевлян, как это было с тарифами, никому не позволено, потому что это уголовные преступления», - подчеркнул А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Параллельно, по словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, он будет заниматься «незаконным наделом земли, которая за последние сессии роздана, разбазарена депутатам, приближенным к Л.ЧЕНОВЕЦКОМУ, родственникам», - свыше 300 га земли, которые принадлежат киевской общине.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Киевсовет принял решение о повышении тарифов с 1 декабря 2006 года всего в 2 раза, а не а 3,4 раза, как предусматривалось решением от 30 октября