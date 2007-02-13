Анна Герман разъясняет, какого главу МИД на самом деле хочет Ющенко

Народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не сильно заинтересован в назначении Владимира ОГРЫЗКО на пост главы Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщает пресс-служба партии, А.ГЕРМАН высказала мнение, что в противном случае Президент бы уже добился этого. «Кандидатура В.ОГРЫЗКО была подана, скорее, ритуально», - подчеркнула она.

«Вы знаете, как достигаются соглашения и как ведет себя В.ЮЩЕНКО, когда он на самом деле чего-то хочет. Сейчас мы такого не видим», - сказала А.ГЕРМАН.

«Если Президент на самом деле захочет, чтобы В.ОГРЫЗКО был министром иностранных дел, то он будет министром. Если же для Президента это только поза, а на самом деле он хочет другого министра, - будет другой министр. Мы будем голосовать за того министра, которого на самом деле хочет Президент», - добавила она.