Анна Герман разъясняет, какого главу МИД на самом деле хочет Ющенко
Регионалы прощупывают почву
Народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не сильно заинтересован в назначении Владимира ОГРЫЗКО на пост главы Министерства иностранных дел Украины.
Как сообщает пресс-служба партии, А.ГЕРМАН высказала мнение, что в противном случае Президент бы уже добился этого. «Кандидатура В.ОГРЫЗКО была подана, скорее, ритуально», - подчеркнула она.
«Вы знаете, как достигаются соглашения и как ведет себя В.ЮЩЕНКО, когда он на самом деле чего-то хочет. Сейчас мы такого не видим», - сказала А.ГЕРМАН.
«Если Президент на самом деле захочет, чтобы В.ОГРЫЗКО был министром иностранных дел, то он будет министром. Если же для Президента это только поза, а на самом деле он хочет другого министра, - будет другой министр. Мы будем голосовать за того министра, которого на самом деле хочет Президент», - добавила она.