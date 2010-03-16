Тимошенко собрала бютовцев на совещание

Фракция БЮТ начала свое заседание по поводу принципов формирования оппозиционного правительства.

Об этом УНИАН сообщили в БЮТ.

Заседание проходит с участием Юлии ТИМОШЕНКО в штабе БЮТ на улице Туровской.

Как сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, по словам члена фракции БЮТ Олега ЛЯШКО, темой заседания является создание оппозиционного правительства, правительства будущего и обсуждение кандидатур на должности оппозиционных министров. При этом О.ЛЯШКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО, несмотря на то, что сейчас не занимает никакой государственной должности, остается лидером объединенной демократической оппозиции, которая постоянно будет контролировать действующую власть.

"Ю.ТИМОШЕНКО, независимо от того, какую должность она занимает или вообще не занимает, как говорил классик, "наше все". У ТИМОШЕНКО достаточно авторитета и уважения в обществе, чтобы быть центром всех событий в стране, не занимая никакой государственной должности", - подчеркнул народный депутат, отметив, что "ТИМОШЕНКО является лидером команды, а должности – это уже неважно".

О.ЛЯШКО также сообщил, что сегодня на своем заседании фракция БЮТ обсудит вопрос присутствия лидера объединенной демократической оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО на пленарных заседаниях Верховной Рады.

"Поскольку Юлия Владимировна, к сожалению, не является народным депутатом, или к счастью, поскольку там действительно очень тяжелая атмосфера, и нормальному человеку сложно работать в зале Верховной Рады, я думаю, что сейчас будем на фракции искать варианты, каким образом его решить", - сказал он. При этом О.ЛЯШКО добавил: "Вопрос о присутствии Ю.ТИМОШЕНКО в Верховной Раде решается. Куда они денутся? Пусть попробуют не пустить лидера оппозиции и лидера блока в Верховную Раду".

Народный депутат также напомнил, что любой человек может присутствовать на пленарном заседании парламента, если он получил соответствующее приглашение от народных депутатов. "Ю.ТИМОШЕНКО не народный депутат, но по приглашению любой человек может прийти в Верховную Раду. И Юлия Владимировна будет там по приглашению нашей фракции", - сказал О.ЛЯШКО.