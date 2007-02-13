Янукович выдал очередной перл (аудио)

Сегодня сайт «Параллель-Медиа» распространил запись, обнаружившуюся в архивах одной из киевских радиостанций. На этот раз Виктор Федорович коснулся творчества Ивана Крылова, а именно его известной всем с младенчества басни «Кот и Повар».

«На одном из своих выступлений перед фанатами, Виктор Федорович при помощи зала смог буквально за 5 секунд сформулировать народную мудрость. Критикуя сторонников Ющенко, Виктор Федорович сказал: «Люби друзи слушают… как говорят… пословица есть такая… как… О! А Мишка слушает, да ест», – под бурные аплодисменты изрек Янукович», - пишет «Параллель-Медиа» .

Полную аудиозапись с выступлением Виктора Федоровича можно послушать

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При прослушивании обратите, насколько глух оказался наш премьер к гласу народа. Ему кричат «Васька», а Виктор Федорович все же рискнул прочесть «пословицу» наизусть.

"Обком"