Янукович не оставил Тигипко выбора
10:25, 16 марта 2010Политика
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Придется конструктивно сотрудничать с НБУ
Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО намерен конструктивно работать с главой Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
"Конструктивно работать (намерен) со СТЕЛЬМАХОМ и Национальным банком. У меня нет вариантов. Я должен находить компромиссы и двигаться дальше", - заявил С.ТИГИПКО.
Как сообщал УНИАН, 12 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что не планирует освобождать Владимира СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка.
15 марта С.ТИГИПКО заявлял о необходимости замены руководства НБУ.
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