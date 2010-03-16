Янукович не оставил Тигипко выбора

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО намерен конструктивно работать с главой Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Конструктивно работать (намерен) со СТЕЛЬМАХОМ и Национальным банком. У меня нет вариантов. Я должен находить компромиссы и двигаться дальше", - заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что не планирует освобождать Владимира СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка.

15 марта С.ТИГИПКО заявлял о необходимости замены руководства НБУ.