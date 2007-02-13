Почему Огрызко на конференции пользовался украинским языком

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО подтверждает, что использовал украинский язык на конференции в Киеве, организованной Институтом стран СНГ в прошлом году, поскольку не был предупрежден, что украинский язык не является рабочим языком на этой конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОГРЫЗКО сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно упреков премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в том, что он якобы общался через переводчика с российскими представителями во время переговоров.

В.ОГРЫЗКО отметил, что его пригласили на эту конференцию поделиться рассуждениями о развитии украинско-российских отношений, но не предупредили о том, что украинский язык не является рабочим языком конференции.

«Я подготовил тезисы на украинском языке и, естественно, использовал украинский язык для общения», - сказал В.ОГРЫЗКО.

При этом он отметил, что, насколько ему известно, российские коллеги прекрасно понимают украинский язык.

В то же время он отметил, что «кое-кто из участников, скажем так, в недипломатичной форме, начал требовать от меня перейти на русский язык, что у меня не вызывало энтузиазма, и я продолжал выступать на украинском языке у себя дома, в Украине», - сказал В.ОГРЫЗКО.

«Потому не считаю, что в таких случаях этой темой можно спекулировать или делать из нее элементы для пиар-ходов», - добавил он.