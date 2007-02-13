Савик Шустер проведет круглый стол ”Власть и СМИ. Имитация демократии?”

20 февраля 2007 года в 13:30 состоится круглый стол на тему «Власть и СМИ. Имитация демократии?». Ведущий круглого стола - Савик Шустер. Встреча пройдет в рамках Конкурса деловых журналистов PRESSзвание по адресу Владимирский спуск 4в, г. Киев.

Цель круглого стола – обсудить проблему взаимоотношений правительства, бизнес ресурсов, общества и СМИ на конкретных примерах. Попытаться определить условия взаимного влияния и взаимной ответственности.

Будут рассмотрены вопросы:

Нужна ли сегодня обществу свободная журналистика?

Влияет ли качество публикуемых в СМИ материалов на политику, бизнес, общество?

Существования джинсы как инструмента манипулирования?

Как государство, владельцы СМИ влияют на информацию, которую потребляют читатели. А как же демократия?

Существуют ли альтернативные способы получения достоверной информации?

Среди ожидаемых участников – ведущие журналисты, бизнесмены и политики Украины и России.

Игорь Ляшенко, глава ИД Экономика

Алена Притула, главный редактор Интернет-издания Украинская правда

Игорь Пилипчук, главный редактор Интернет-издания Сейчас

Искандер Хисамов, главный редактор Эксперт Украина

Святослав Цеголко, шеф-редактор специальных проектов 5 канала

Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы (Россия)

Анна Качкаева, обозреватель Радио Свобода, зав. кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ (Россия)

Ирина Петровская, обозреватель Известия и Эхо Москвы, член Академии Российского телевидения (Россия)

Сергей Лизунов, президент компании ТНК-ВР Украина

Борис Тимонькин, глава правления АКБ "Укрсоцбанк"

Александр Вилкул, почетный президент Центрального и Северного ГОКа

Андрей Шевченко, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации

Петр Порошенко, народный депутат Украины.

Дмитрий Табачник, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам

Георгий Сигуа, глава представительства ТПП Грузии в Украине

Среди VIP зрителей ожидается присутствие первых лиц и PR-директоров таких компаний, как:

Альфа Капитал, Авиакомпания "British Airways", Банк Форум, Банк Хрещатик, Голден Телеком, ГК "Континиум", Киевстар, АК НАК "Нафтогаз Украина", Одесский припортовый завод, Систем Кэпитал Менеджмент, Телесистемы Украины, Укртатнафта, Укртелеком, УО "Укрнафтохімпереробка", Hertz, ING Bank, Millennium Capital, Roshen, Price Waterhouse Coopers.

Посещение только по предварительной аккредитации.

Аккредитация до 16 февраля 2007 г. (9:00 - 18:00)

Справка.

PRESSзвание (www.zvanie.com) - ежегодный Конкурс, в котором редакторы ведущих деловых и общественно-политических изданий, а также лидеры бизнеса страны оценивают профессиональную деятельность журналистов, пишущих об экономике и бизнесе.

В 2005 году в Конкурсе приняло участие более 170 участников – журналистов деловых и общественно-полических изданий.

Организатор Конкурса в Украине - Mainstream Communication