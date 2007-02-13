Янукович поручил Шуфричу беречь рыбаков

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестору ШУФРИЧУ усилить патрулирование мест массового скопления рыбаков на водоемах, чтобы не допустить гибели людей.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом речь шла во время встречи главы правительства с руководителем МЧС.

В ходе встречи Н.ШУФРИЧ проинформировал о работе, которую осуществляет министерство с целью предотвращения несчастных случаев на льду. По его словам, в этом году на водоемах Украины зафиксирован самый тонкий лед за последние 15 лет, из-за чего с любителями зимней рыбной ловли случаются досадные случаи, которые нередко приводят к трагедиям.

Также руководитель министерства проинформировал В.ЯНУКОВИЧА о том, что, благодаря оперативным мерам, осуществленным службами МЧС, удалось предотвратить возникновение массовых аварийных ситуаций на автодорогах, обрывы линий электропередач, которые могли возникнуть в связи со сложными погодными условиями, сложившимися в ночь с 12 на 13 февраля в отдельных районах Украины, когда при минусовой температуре наблюдались сильные осадки в виде дождя.

Во время встречи также речь шла о завершении подготовки Государственной программы утилизации боеприпасов, которая будет предусматривать координацию деятельности всех министерств и ведомств, которые задействованы в этом процессе.

Н.ШУФРИЧ также проинформировал премьер-министра о ходе создания в структуре МЧС Санитарной авиации. Глава правительства поручил согласовать все необходимые вопросы для закупки первых вертолетов для Санитарной авиации.

Кроме того, руководитель МЧС доложил главе правительства о прохождении тендерных процедур, необходимых для сооружения объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС.