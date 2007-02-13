Ющенко с женой показали класс в танцах (фоторепортаж)

В Мариинскому дворце состоялся ежегодный прием для руководителей дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Украине. В этот раз Президент пригласил на встречу свыше 300 гостей. В непротокольную часть входили и танцы.

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Снимки фотослужбы УНИАН