Ющенко с женой показали класс в танцах (фоторепортаж)

15:06, 13 февраля 2007
Политика
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В Мариинскому дворце состоялся прием

В Мариинскому дворце состоялся ежегодный прием для руководителей дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Украине.  В этот раз Президент пригласил на встречу свыше 300 гостей. В непротокольную часть входили и танцы.

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Снимки фотослужбы УНИАН

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