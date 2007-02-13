День влюбленных Ющенко проведет с новым туркменбаши

13-14 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного Президента этой страны Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВА.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, запланировано, что 14 февраля, после церемонии инаугурации на открытом заседании Народного Совета Туркменистана, Президент Украины проведет встречу с новоизбранным Президентом Туркменистана.

Как сообщал УНИАН, согласно предварительным данным туркменского Центризбиркома, за Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВА на выборах Президента Туркменистана проголосовали 95% избирателей при общей явке в 99%. 11 февраля в Туркменистане состоялись первые президентские выборы после смерти Туркменбаши Сапармурата Ниязова, который руководил страной свыше двух десятилетий.