В УНИАН состоится пресс-конференция Наталии Витренко

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция лидера Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко и председателя Всеукраинской профсоюзной организации «Конфедерация труда Украины» Владимира Марченко на тему: «Бюджет 2007. Прожиточный минимум в Украине – нарушение права на жизнь» (ул .Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по служебным удостоверениям.

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