Тимошенко наступает на пятки Медведчуку

На начало 2007 года наиболее разветвленную в Украине сеть зарегистрированных областных, районных, районных в городах и городских парторганизаций имели Социал-демократическая партия Украины (объединенная) – 1024 партии и Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 1007.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, ссылаясь на данные территориальных органов юстиции по состоянию на 1 января 2007 года.

Он также отметил, что в первую десятку по разветвленности партийной сети также вошли Народная партия – 963, Социалистическая партия Украины – 952, Украинская Народная Партия – 932, Партия регионов – 930, Народно-демократическая партия – 911, Партия «Демократический союз» – 909, «Женщины за будущее» Всеукраинское политическое объединение – 901 и Коммунистическая партия Украины – 893 партийные организации.

Политическая партия «Народный Союз Наша Украина» занимает 11 место среди политических партий, и по состоянию на начало 2007 года имела 885 местных партийных организаций.

Вместе с тем, министр отметил, что ни одна из партий, которые входят в первую десятку, в течение 2006 года не отмечалась активностью по созданию новых партийных организаций.

Больше всего структурных образований в 2006 году зарегистрировала политическая партия «Партия экологического спасения «ЭКО+25%» - 207. Кроме того, 158 организаций было зарегистрировано Всеукраинской Чернобыльской народной партией «За благосостояние и социальную защиту народа» – 158, Гражданской партией «Пора» - 157, Украинской консервативной партией – 97 и Всеукраинской партией Народного Доверия – 86.

Также министр юстиции сообщил, что, по данным органов юстиции наиболее «партийными» в Украине являются Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Харьковская, Одесская, Киевская и Львовская области. На эти регионы приходится наибольшее количество зарегистрированных структурных образований политических партий.

Наибольшая же активность по легализации путем сообщения об образовании первичных партийных организаций политических партий наблюдалась в 2006 году в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской областях и г. Киеве.

В общей сложности, по состоянию на 1 января 2007 года, в Украине было зарегистрировано около 187,7 тыс. структурных образований политических партий. Из них в 2006 г. – свыше 7,127 тыс.

Кроме того, в Украине легализовано путем сообщения об образовании около 67 тыс. первичных организаций политических партий. Из них в 2006 г. – свыше 13 тыс.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в соответствии с требованиями части 6 статьи 11 Закона Украины «О политических партиях в Украине» в течение шести месяцев со дня регистрации политическая партия должна обеспечить образование и регистрацию своих областных, городских, районных организаций в большинстве областей Украины, а также в городах Киеве, Севастополе и в Автономной Республике Крым.