Азаров решил вывести Тимошенко на чистую воду

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сознательно вводит людей в заблуждение, когда заявляет, что участие Украине в проекте Единого экономического пространства приведет к утрате суверенитета, к вреду национальным интересам Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Украины, размещенном на сайте министерства.

“Как премьер-министр Украины в 2005 году она (Ю.ТИМОШЕНКО) не может не знать, что парафируемые Украиной в 2004 году соглашения по ЕЭП не содержат ни создания какого-либо «наднационального органа», ни других механизмов передачи суверенных прав Украины кому-либо, ни создания таможенного союза, ни посягательств на денежно-финансовую политику Украины, не содержат несуществующих планов введения «единой валюты», говорится в заявлении пресс-службы Минфина.

Как отмечают авторы заявления, “мифы о наднациональном органе ЕЭП, передаче кому-то суверенных полномочий – это «мертвая лошадь», гарцевать на которой бессмысленно и смешно”. “У Юлии ТИМОШЕНКО в 2005 году были все возможности официально делать любые «разоблачения» и действовать”, добавляют в Минфине.

В свою очередь, напоминают в Минфине, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом „О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2005 года „О формировании Единого экономического пространства” № 952 от 15.06.2005, заявил, что основной целью участия Украины в формировании и функционировании ЕЭП является создание зоны свободной торговли без изъятий и ограничений.

“Однако правительство ТИМОШЕНКО переговоры по ЕЭП продолжало, но таким образом, что процесс тормозился. Также правительство ТИМОШЕНКО не публично разорвало долгосрочное, крайне выгодное соглашение на поставки в Украину российского газа и провалило переговоры по туркменскому газу”, заявляют в пресс-службе Минфина.

В действительности, говорится в заявлении, “парафируемые Украиной в 2004 году соглашения в рамках ЕЭП предусматривали именно создание зоны свободной торговли без изъятий и ограничений между Украиной, Россией, Казахстаном и Беларусью, определяли упрощение таможенных и пограничных процедур для граждан и предприятий четырех стран. А также устанавливали очень выгодные для Украины правила ценообразования, по которым энергоносители и тарифы на услуги монополий должны были быть одинаковыми для всех участников рынка из всех четырех стран”. “То есть, Украина получала солидные конкурентные преимущества в рамках общего рынка ЕЭП”, заявляют в Минфине.

По данным пресс-службы, параллельно с работой в проекте ЕЭП правительству Виктора ЯНУКОВИЧА в 2003-2004 годах удалось заключить пятилетнее соглашение на поставки газа по самой низкой цене, добиться отмены экспортного НДС на российское углеводородное сырье, разблокировать антидемпинговые ограничения для украинских товаров, договориться о социальной защите украинских рабочих в странах - участницах ЕЭП.

“Все эти выгоды для Украины, для наших граждан были отвергнуты и перечеркнуты правительством ТИМОШЕНКО. Именно это было настоящим, а не мифическим вредом для национальных интересов Украины”, утверждается в заявлении.

Сегодня, по словам авторов заявления, “здравый смысл и интересы Украины снова берут верх. Универсал национального единства предусматривает завершение работ относительно участия Украины в деятельности Единого экономического пространства на принципах разноуровневой и разноскоростной интеграции с учетом норм и правил Всемирной торговой организации и создания на первом этапе зоны свободной торговли без ограничений и изъятий в рамках ЕЭП”.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что готова возглавить борьбу народа против вступления Украины в ЕЭП на невыгодных для государства условиях.

Комментируя заявление первого вице-премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о намерениях правительства активизировать работу по вступлению Украины в ЕЭП, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что подготовленный Н.АЗАРОВЫМ документ еще во времена первого премьерства В.ЯНУКОВИЧА предусматривал создание надгосударственного органа ЕЭП, который будет принимать все жизненно важные для Украины решения. По ее словам, в этом органе Украине отводилось 11 голосов, а России – 80.

Она выразила убеждение, что как только правительство пойдет на присоединение Украины к ЕЭП с созданием надгосударственного органа, “как минимум две трети страны не будет размышлять, что делать с этим правительством”. Лидер БЮТ пообещала, что как лидер политической силы станет “во главе этой борьбы”. “ЯНУКОВИЧУ и АЗАРОВУ никто не позволит создавать на таких условиях ЕЭП так же, как и отдавать наши энергетические возможности”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.