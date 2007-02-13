Огрызко проведет брифинг
10:39, 13 февраля 2007Политика
265
Сегодня в 14.00 в Министерстве иностранных дел Украины состоится брифинг исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, предварительно анонсированный на 11.00 часов брифинг руководителя пресс-службы МИД отменяется.
Вход в здание МИД - по журналистским удостоверениям.
За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу МИД по телефонам: 238-15-29, 238-18-41.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter