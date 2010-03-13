УНП призывает сформировать оппозицию без Тимошенко

Украинская народная партия предлагает национально-патриотическим силам начать переговоры по формированию правой оппозиции для защиты национальных интересов и завоеваний национальной демократии в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом говорится в заявлении УНП.

Украинская народная партия заявляет о «неучастии в так называемой демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, учитывая ее антиукраинскую деятельность в должности премьер-министра Украины, а также деструктивное сотрудничество БЮТ с Партией регионов в парламенте, которое привело к прекращению деятельности демократической коалиции в 2008 году».

УНП в своем заявлении подчеркивает, что «неоднократные попытки БЮТ совместно с Партией регионов узурпировать власть путем внесения изменений в Конституцию и закрепления так называемой двухпартийной квазидемократии, попытки пересмотреть языковое законодательство, подвергнув сомнению государственный статус украинского языка, грубое пренебрежение национальными интересами в энергетической сфере, игнорирование коалиционного соглашения, а также провальная экономическая политика не дают возможности рассматривать БЮТ и ее лидера как единого представителя национальной оппозиции».

УНП также в документе в очередной раз заявляет о неучастии депутатской партийной группы УНП в новой коалиции», поскольку «принципы ее формирования не соответствуют нормам действующей Конституции, а следовательно, поставлена под сомнение легитимность новосформированного правительства». «Такие действия недопустимы», - отмечается в заявлении УНП.