Ющенко про компромисс, приоритеты, Россию, США, НАТО, СНГ, ГУАМ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина продолжает искать оптимальные пути решения самых сложных задач государственного развития.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал в выступлении в начале традиционной ежегодной встречи Президента Украины В.ЮЩЕНКО и госпожи Екатерины ЮЩЕНКО с руководителями дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Мы совместно формируем культуру политического компромисса. Эта работа приобретет новое качество в 2007 году». Он назвал одной из ключевых инициатив ближайшего периода учреждение Конституционной комиссии.

В своем выступлении Президент Украины выразил собравшимся – а следовательно государствам, правительствам, организациям, которые они представляют, – благодарность за плодотворный диалог на протяжении прошлого года.

«Мы обязаны установить эффективный баланс прав и ответственности между нашими ветвями власти, надежно обеспечить права и свободы граждан и предостеречь украинское общество от каких-либо проявлений авторитаризма», – сказал глава государства, отметив, что Украина продвигается к «стабильному национальному консенсусу».

Приоритеты Украины являются неизменными – это плюралистическая демократия, развитое гражданское общество, современная инновационная экономика и европейский выбор, отметил В.ЮЩЕНКО. Следовательно, ключевым заданием, стоящим сейчас перед страной и ее властью, является достижение конкурентоспособности государства – в политическом, экономическом, гуманитарном измерениях и измерении безопасности.

Президент отметил, что Украина будет последовательно продолжать курс европейской и евроатлантической интеграции – в этом контексте первоочередным практическим шагом является вступление в ВТО и продуктивная работа вместе с Евросоюзом над новым усиленным соглашением, которое «станет основой для политической ассоциации и более глубокой экономической интеграции».

Говоря об отношениях Украины и России, В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что Украинско-российская межгосударственная комиссия станет мощным фактором в наполнении сотрудничества конкретными масштабными проектами. Отношения со всеми соседними странами Украина рассматривает как стратегически важные, подчеркнул он.

Украина также настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с США как на двустороннем уровне, так и в преодолении глобальных и региональных вызовов, сказал В.ЮЩЕНКО.

«Как глава Украинского государства я четко подчеркиваю – Украина отвергает политику неопределенности, способную привести к дефициту безопасности. Мы будем продолжать практический и взаимопроникающий диалог с НАТО ради общей безопасности и общей стабильности», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент, кроме того, отметил активность нашей страны на мировой арене, в частности, в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы: «Мы ценим свой статус последовательного и надежного международного партнера, который не стоит в стороне от ключевых международных процессов».

«Украина была, есть и будет последовательным контрибутором стабильности и распространения демократических ценностей в нашем регионе», – также подчеркнул Президент. Наше государство и в дальнейшем будет прикладывать максимум усилий для разрешения Приднестровского конфликта, она также готова к конструктивной работе в рамках СНГ и заинтересована в последующем развитии региональных инициатив, таких как ОЧЕС и ГУАМ, сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина будет расширять диалог со своими постоянными партнерами, в первую очередь с членами Группы Восьми. Наше государство также должно открывать новые перспективы в отношениях со странами Латинской Америки, Азии и Африки, сказал он.

Среди главных заданий украинской внешней политики Президент назвал надежное партнерство и взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и международными организациями, гарантирование конструктивного участия в создании единой международной реакции на новые вызовы и прочее.

«Верю, что наши планы будут обозначены конкретными результатами во всех плоскостях – в сфере политики, экономики, безопасности, экологии и, бесспорно, в измерении культуры», – сказал Президент. «Я искренне рассчитываю на ваше понимание и поддержку процессов, происходящих сегодня в Украине», – обратился к дипломатам В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине, дуаэн дипломатического корпуса Григол КАТАМАДЗЕ от имени своих коллег, аккредитованных в Украине, отметил, что Украина в прошлом году «достойно прошла сложным путем испытаний». Среди достижений, которые особенно следует отметить, Г.КАТАМАДЗЕ назвал свободу слова, «ставшую неотъемлемой частью жизни общества», и выборы в парламент и местные органы самоуправления, «прозрачность и справедливость которых высоко оценил весь мир».

«Украина уверенно стала на необратимый путь демократических преобразований. Всем дипломатическим миссиям, аккредитованным в Украине, небезразлична судьба Украины. Мы делаем все для того, чтобы поддержать украинский народ, и радуемся всем вашим успехам», – подчеркнул дуаэн. Он также отметил роль Украины как европейского государства в развитии сотрудничества со всеми странами мира и ее активную позицию в таких авторитетных международных организациях как ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Сейчас, сказал Г.КАТАМАДЗЕ, страны-партнеры ожидают завершения процесса вступления Украины в ВТО. «Мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы отношения Украины со всеми странами и международными организациями были активными и плодотворными», – подчеркнул он.

«Искренне благодаря за эффективную работу Секретариат Президента Украины, Верховную Раду, Кабинет Министров, все государственные учреждения как в центре, так и регионах, хочется выразить уверенность, что и в дальнейшем наши связи будут развиваться и расширяться на благо развития взаимоотношений Украины с ее партнерами», – сказал дуаэн дипломатического корпуса.

Во время встречи гости могли посмотреть концерт с участием ансамбля старинной музыки Константина ЧЕЧЕНИ, мужской вокальной группы «Лемки Киева» и киевского квартета саксофонистов.

В Мариинском дворце приглашенные также могли осмотреть фотовыставку «Президент Украины Виктор Ющенко. Международный ракурс» и выставку «Сокровища украинского художественного искусства».

На встречу было приглашено более 300 гостей, среди них – свыше 100 руководителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, представленных в Украине. В частности, в мероприятии приняли участие представители таких организаций и структур, как ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ, НАТО, ЕБРР, Еврокомиссия, Всемирный банк, МВФ и других.

В мероприятии также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, в. о. министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, секретарь СНБОУ Виталий ГАЙДУК, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, члены правительства и народные депутаты.