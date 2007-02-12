Ющенко утвердил стратегию нацбезопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Президент поручил Кабинету министров обеспечить выполнение стратегии, а секретарю Совета национальной безопасности и обороны информировать Президента о состоянии ее реализации.