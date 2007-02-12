Ющенко утвердил стратегию нацбезопасности
18:14, 12 февраля 2007Политика
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Выполнять будет Кабмин
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.
Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.
Президент поручил Кабинету министров обеспечить выполнение стратегии, а секретарю Совета национальной безопасности и обороны информировать Президента о состоянии ее реализации.
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