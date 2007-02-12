Досрочные выборы стали бы крахом для Мороза (соцопрос)

При проведении досрочных выборов в Верховную Раду Украины в ближайшее воскресенье в парламент прошли бы только четыре политические силы: Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, «Наша Украина» и Коммунистическая партия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такой результат социологического исследования, проведенного компанией "Research & Branding Group" в период с 29 января по 4 февраля 2007 г., был обнародован сегодня на пресс-конференции в Киеве социологом компании Евгением КОПАТЬКО.

Так, на вопрос, за какую политическую силу проголосуют респонденты, если в Украине будут проходить досрочные парламентские выборы, за Партию регионов отдали бы свои голоса 24% опрошенных, за БЮТ – 19%, за «Нашу Украину» – 6% и за КПУ – 3%. За СПУ проголосовали бы 2% респондентов, по 1% голосов набрали бы: Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция», Народный блок Литвина «Мы», гражданский блок «ПОРА-ПРП», Украинский народный блок Костенко и Плюща. Свою поддержку другим политическим силам высказали еще 1% украинцев, принявших участие в исследовании. Против всех высказались 7% респондентов. О том, что не примут участие в выборах, заявили 15% опрошенных, 19% - затруднились с ответом.

В тоже время, отвечая на вопрос, за какую партию респонденты никогда бы не проголосовали, 15% опрошенных назвали БЮТ, по 13% - Партию регионов и «Нашу Украину». КПУ не поддержали бы 6% респондентов, Блок Витренко «Народная оппозиция» - 5%, «Оппозиционный блок «НЕ ТАК!»» и СПУ – по 2%. 3% респондентов не поддержали бы другие партии, а 7% опрошенных сказали, что настроены «против всех». Затруднились отвечать на этот вопрос 25%, т.е. каждый четвертый респондент.

Относительно того, поддерживают ли украинцы идею досрочных парламентских выборов, 62% респондентов сказали, что «в целом не поддерживают». За досрочные выборы высказались 21% участвующих в опросе и 17% - затруднились с ответом.

В ходе исследования также установлено, что в досрочных парламентских (или президентских) выборах, если такие состоятся, точно примут участие 39% респондентов, еще 27% сказали, что вероятнее всего примут участие в выборах. Точно не пойдут на голосование 13% опрошенных, скорее всего, что не примут участие – 8%. 13% еще не решили, пойдут ли на выборы.

В ходе исследования общественного мнения было опрошено 2 тыс. 41 человек в 24-х областях Украины в т.ч. АР Крым. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет плюс-минус 2%. Сбор информации проводился методом личного интервью.