Для Порошенко Жириновский - желанный гость

Народный депутат Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет о наличии списков влиятельных украинских политиков, в отношении которых могут быть применены санкции недопуска на территорию Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве, сославшись на неофициальную информацию.

«Я имею неофициальную информацию, что для подготовки этого сценария использовался перечень из нескольких десятков фамилий, которые первыми могут заехать в Российскую Федерацию», - сказал он.

При этом он не смог уточнить, кто именно включен в данный список, сославшись на то, что эта информация носит неофициальный характер.

В то же время П.ПОРОШЕНКО отметил, что он категорически не разделяет позиции украинского Министерства иностранных дел в отношении запрета въезда российских политиков на территорию Украины.

В этой связи он отметил, что визит таких политиков как вице-спикер Госудумы, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, позитивно влиял бы на объединительные процессы внутри страны. «Я убежден, что господин ЖИРИНОВСКИЙ делает очень большое дело – объединения Украины. И плохое дело – создание негативного имиджа России в Украине. Но все это является головной болью России», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В этой связи он также добавил, что за семь месяцев пребывания у власти нового правительства не было зарегистрировано ни одного факта улучшения украинско-российских отношений. «За эти семь месяцев мы не можем назвать ни одного факта по гармонизации украинско-российских отношений», - сказал П.ПОРОШЕНКО, отметив при этом, что по определенным проблемам отношения еще более ухудшились. Среди них депутат назвал запрет торговли мясной и молочной продукции, а также обострение вопросов, связанных с пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины.

П.ПОРОШЕНКО заявил, что не намерен отказываться от поездок в РФ, а также не будет оспаривать в суде решение о его недопуске в Россию.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России.

9 февраля в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на внедренную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.

Сегодня, 12 февраля, газета “Экономические известия” со ссылкой на источники сообщила, что въезд на территорию России может быть запрещен, кроме П.ПОРОШЕНКО, бывшему министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ, а также и.о. главы МИД Украины Владимиру ОГРЫЗКО.

По словам источника, список потенциальных персон нон-грата из Украины был передан в российское внешнеполитическое ведомство Институтом стран СНГ, который возглавляет депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН.