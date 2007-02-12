Порошенко перешел дорогу российской группе ”ГАЗ”?

Как известно, народному депутату Петру Порошенко запрещен въезд в Россию. Эксперты, в том числе и российские, ищут причины в его бизнес-проектах.

20 декабря в Борском районе Нижегородской области был заложен первый камень в строительство автосборочного производства компанией “Объединенные транспортные технологии” (ОТТ), учредителями которой стали компании, входящие в концерн Порошенко “Укрпроминвест”. В церемонии закладки камня участвовали губернатор Валерий Шанцев и вице-премьер Украины Андрей Клюев. В производство предполагается инвестировать около $800 млн. Проектная мощность завода составит 160 000 легковых автомобилей (Chevrolet Lanos, Chevrolet Aveo и ZAZ Sens) и 6000 автобусов “Богдан-Іsuzu” в год.

Замглавы по инвестициям администрации Борского района Вячеслав Ковалев говорит, что проблем у ОТТ по строительству завода нет. Компания уже получила участок площадью 50 га, собирается докупить еще 200 га и начать строительство завода уже весной. Один из участников рынка называет разрешение местных властей на строительство завода странным — фактически он разрушает экономические устои внутри региона и саботирует работу группы “ГАЗ”, которая производит автомобили “Волга” и автобусы — конкуренты продукции ОТТ.

“Видимо, Порошенко перешел дорогу кому-то из наших бизнесменов, а наше правительство тесно связано с крупным бизнесом”, — отмечает Борис Шмелев, директор Центра сравнительных политических исследований.

"Ведомости"