Порошенко уверен, что Тимошенко неудачно пошутила

Народный депутат Петр ПОРОШЕНКО назвал «неудачной шуткой» слова лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о том, что запрет его въезда на территорию России связан с бизнес-интересами в кондитерской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, П.ПОРОШЕНКО сказал журналистам: «Было бы очень удивительно думать о том, что российские кондитерские компании руководят ПУТИНЫМ, Государственной Думой и Федеральной службой безопасности России. Относительно же ТИМОШЕНКО - я воспринимаю ее (слова) как шутку».

П.ПОРОШЕНКО отметил при этом, что данное заявление Ю.ТИМОШЕНКО еще раз продемонстрировало стремление БЮТ к сотрудничеству с «Нашей Украиной».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что запрет на въезд народному депутату П.ПОРОШЕНКО в Россию связан не с политикой, а с его бизнесом. Сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции она сказала: “Что касается ПОРОШЕНКО, то это больше карамельный бизнес, чем политика”.