У Тимошенко есть чрезвычайно тревожная информация

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что “РосУкрЭнерго” намерено захватить производство и снабжение электроэнергии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что сегодня в распоряжении БЮТ есть “чрезвычайно тревожная информация, касающаяся узурпации наших энергетических возможностей, в том числе не только в газовой плоскости, так как это было сделано через “РосУкрЭнерго”, но теми же людьми, которые стоят за “РосУкрЭнерго”, захватить производство и снабжение электроэнергии”. “Сейчас там предпринимаются серьезные шаги для того, чтобы возможности Украины передать другому государству”, - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что БЮТ детально изучает этот вопрос. Специалисты блока собрали уже почти все документы, и если чиновники не прекратят вышеупомянутые попытки, то Ю.ТИМОШЕНКО на протяжении двух недель обещает проинформировать общество о том, которое происходит в энергетическом секторе, кто в этом виноват и кто сегодня лишает Украину права быть самостоятельным производителем и экспортером электроэнергии.

Она подчеркнула, что наступление на энергетическую независимость Украины происходит ежедневно.

Как сообщал УНИАН. 25 октября 2006 года Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" подписало с компанией Emfesz Kft (г. Будапешт, Венгрия) договор об экспорте около 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии в Венгрию в 2007 году. Ранее "Укринтерэнерго" вело переговоры о заключении контракта с компанией Emfesz на экспорт около 3,3 млрд. кВт/ч электроэнергии в год в Венгрию до 2028 года.

По информации СМИ, компания Emfesz Kft, которая занимается снабжением природного газа в Венгрию, афилирована с компанией RosUkrEnergo (Швейцария).