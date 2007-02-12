Тимошенко заставит дочь и зятя целоваться на Майдане

Блок Юлии Тимошенко приглашает всех влюбленных 14 февраля принять участие во флеш-мобе на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге для прессы.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ устроит флеш-моб одновременных поцелуев на Майдане Незалежности в День всех влюбленных.

Она заметила, что не знает, примет ли она в этом участие, но ее дочь Евгения и ее муж Шон КАРР планируют принять участие во флеш-мобе.