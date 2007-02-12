Тимошенко заставит дочь и зятя целоваться на Майдане
13:27, 12 февраля 2007Политика
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БЮТ организует флеш-моб
Блок Юлии Тимошенко приглашает всех влюбленных 14 февраля принять участие во флеш-мобе на Майдане Незалежности в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге для прессы.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ устроит флеш-моб одновременных поцелуев на Майдане Незалежности в День всех влюбленных.
Она заметила, что не знает, примет ли она в этом участие, но ее дочь Евгения и ее муж Шон КАРР планируют принять участие во флеш-мобе.
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