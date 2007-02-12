Тарасюк считает, что Россия действует по принципу ”сам дурак”

Бывший министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК считает, что Россия хочет “провалить” кандидатуру министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО, занося его в список персон нон-грата.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по словам Б.ТАРАСЮКА, “должны быть весомые основания для того, чтобы вписывать какую-либо фамилию в список персон нон-грата”.

“Если должностное лицо во взаимоотношениях с Российской Федерацией отстаивает позиции своего государства, то это не может быть основанием для запрещения ему въезда на территорию России. Это, так сказать, детский принцип “сам дурак”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также отметил, что “наличие фамилии будущего министра МИД Владимира ОГРЫЗКО в списке персон нон-грата можно расценивать как давление на украинский парламент во время голосования за кандидатуру ОГРЫЗКО на должность министра МИД”.

В то же время Б.ТАРАСЮК добавил, что нецелесообразно в данной ситуации пользоваться информацией из СМИ, и при отсутствии официальной позиций Российского МИД предпочитает не делать преждевременных выводов.

Как сообщило издание "Экономические известия", въезд на территорию России может быть запрещен не только депутату от "Нашей Украины" Петру ПОРОШЕНКО, но и бывшему министру иностранных дел Б.ТАРАСЮКУ, а также и.о. главы МИД В.ОГРЫЗКО.