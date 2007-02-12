Тимошенко обещает Януковичу цепляться за каждое слово

Фракция БЮТ поддержит закон о принципах внутренней и внешней политики только при условии, если в нем будет определен евроатлантический курс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

Она отметила, что в соответствии со стратегией БЮТ, Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, а также двигаться к созданию единой системы безопасности ЕС.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что если хоть одно слово в законе о внешней и внутренней политике будет противоречить стратегическому виденью БЮТ, члены фракции не будут голосовать за этот закон.

Она выразила убеждение, что этот закон должен быть принят при консолидированной позиции всего парламента.

Также лидер БЮТ рассказала, что законопроект о принципах внешней и внутренней политики, внесенный в ВР Геннадием УДОВЕНКО и Олегом БИЛОРУСОМ, не является законопроектом от фракции, а подан лично от этих депутатов. Она отметила, что этот проект закона не обсуждался членами фракции.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 15 января на заседании правительства выразил мнение, что принятие закона о внешней и внутренней политике снимет двузначную трактовку внешней политики Украины.

Председатель ВР Александр МОРОЗ 10 февраля сообщил, что сейчас над проектом закона о принципах внутренней и внешней политики работает совместная группа Верховной Рады и Кабинета министров, учитывая предложения авторов предыдущих проектов народных депутатов Геннадия УДОВЕНКО, Петра СИМОНЕНКО и Олега БИЛОРУСА.