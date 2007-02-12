У Тимошенко есть рецепт от политического вируса

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает перед объявлением досрочных парламентских выборов принять новую редакцию Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что в случае проведения референдума о досрочном роспуске парламента положительный ответ на нем дадут минимум 60% участников.

«Минимум 60% людей не хотят жить по таким стандартам, которые начались в политике, и особенно после политреформы», - сказала она, добавив, что вообще ей кажется, что «политреформа – это политический вирус, и для того, чтобы перезапустить систему и избавиться от вируса, необходимо принять новую редакцию Конституции».

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что было бы логичным объявить досрочные выборы парламента, а перед тем консенсусом в парламенте принять новую редакцию Конституции.

«Кстати, если Партия регионов утверждает, что она все же хочет работать на страну, то, думая о ней, они просто обязаны поддержать досрочные выборы в Верховную Раду, а перед тем проголосовать за новую редакцию Конституции – это если думать о стране, а не о своих собственных интересах», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля на митинге в Черкассах лидеры гражданских движений “Народная самооборона” и «Европейская платформа для Украины» Юрий ЛУЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК заявили, что будут требовать проведения референдума по вопросу роспуска Верховной Рады.