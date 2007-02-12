Румыния призывает Украину сдержаннее вести себя на Змеином

Министерство иностранных дел Румынии призвало Украину проявлять сдержанность в вопросе статуса острова Змеиный.

Как сообщает «Немецкая волна», официальный Бухарест настойчиво советует Украине воздержаться от попыток создать «искусственные поселения» на территории, которые являются предметом спора между двумя государствами, говорится в официальном заявлении румынского МИД.

Бухарест отмечает, что подобные шаги украинской стороны противоречат основам международного права. Кроме того, в заявлении отмечено, что попытки создания населенного пункта никоим образом не скажется на процессе делимитации континентального шельфа Украины и Румынии.

Как напоминает “Немецкая волна”, в минувший четверг Верховная Рада Украины присвоила населенному пункту, расположенному на острове Змеиный в Черном море, название «поселок Белый». Она будет внесена в перечень населенных пунктов Украины.

Как сообщал УНИАН, переговорный процесс, касающийся Договора между Украиной и Румынией о режиме украинско-румынской государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по приграничным вопросам и двустороннего Соглашения о делимитации континентального шельфа и специальных экономических зон Украины и Румынии в Черном море продолжается с 19 января 1998 года.

На рассмотрении Международного суда ООН в Гааге по инициативе Бухареста с 2004 года находится дело о делимитации континентального шельфа и специальных экономических зон Украины и Румынии в Черном море. Румыния настаивает, что остров Змеиный не является островом, а скалой, и поэтому он не может учитываться при проведении линии делимитации.

Во исполнение договоренности министров иностранных дел Украины и Румынии Бориса ТАРАСЮКА и Михая-Разван УНГУРЯНУ в апреле 2005 года были возобновлены двусторонние переговоры с целью урегулирования этого вопроса. Переговоры проходят параллельно с судебным процессом и без ущерба для последнего.

16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.

Справка УНИАН. Остров Змеиный (площадь - 20,5 га) расположен в Черном море, в 30 км от побережья Одесского региона. Вошел в состав Украины в соответствии с Парижским соглашением 1947 г. - после передачи Бессарабии Советскому Союзу. После распада СССР остров стал предметом территориальных споров между Украиной и Румынией. В 1997 г. Киев и Бухарест заключили базовый договор, подтвердивший нерушимость границ, существовавших в 1961 г. Однако разногласия по этому поводу возникают до сих пор.

В мае 2002 г. Кабинет Министров Украины утвердил "Программу дальнейшего развития инфраструктуры и внедрения хозяйственной деятельности на острове Змеиный", рассчитанную на 2002 - 2005 гг. Раньше остров был закрытой территорией, где размещались только военнослужащие.

В июле 2006 года Одесский облсовет принял решение о создании на острове Змеиный населенного пункта Белое.