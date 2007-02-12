Украинцы не хотят обходиться без Президента

77% граждан Украины не поддерживают отмены должности Президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, передает «5-й канал».

Больше всего противников идеи отмены должности Президента на Западе, а сторонников - на Востоке Украины.

Кроме того, согласно опросу, половина украинцев считает, что правительство должно формировать Президент, а утверждать - Верховная Рада. Между тем, немногим больше 17% опрошенных убеждены, что Кабинет Министров должен формировать исключительно парламент, 14,5% - что только Президент, без привлечения депутатов.

Также, по данным результатов опроса, 33,5% украинцев оптимальной для страны видят мажоритарную систему выборов - то есть когда в парламент избирают не партии, а конкретные лица - кандидатов в депутаты.