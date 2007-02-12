Ющенко проведет главную дипломатическую встречу года

Сегодня состоится традиционная ежегодная встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Екатерины ЮЩЕНКО с руководителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это главная дипломатическая встреча года, на которой подводят итоги прошедшего года намечают задачи на наступивший год.

Встреча состоится в Мариинском дворце.