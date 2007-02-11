Витренко: Кушнарева убили сознательно

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО считает, что народного депутата Украины Евгения Кушнарева убили не случайно, а „сознательно”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Севастополе во время встречи в местном Деловом и культурном центре с жителями города Н.ВИТРЕНКО сказала: „Его сознательно убили, чтобы Партия регионов не имела яркого представителя именно славянского единства, потому что там больше же нет на кого глаз положить”.

Н.ВИТРЕНКО прибавила: “После убийства Кушнарева Раиса БОГАТЫРЕВА поднимается едва ли не на уровень идеолога! Сейчас говорят, пройдет съезд Партии регионов, она возглавит Партию регионов. Ой-йо-йо-й! Так к чему же тогда договорилась Партия регионов? То, о чем написала Р.БОГАТЫРЕВА в „Зеркале недели” (одна из недавних публикаций руководителя фракции Партии регионов, координатора парламентского большинства - УНИАН), я уже 20 лет назад слышала, это все рассказывали руховцы: что Украина была колонией и страдала в Советском Союзе. Это ложь!”

По словам Н.ВИТРЕНКО, возглавляемая ею ПСПУ не будет поддерживать „такую политику Партии регионов, не будем мы с ними в этом союзниками никогда”.

Раньше во время своей речи Н.ВИТРЕНКО обвинила Партию регионов в непоследовательности в вопросах относительно НАТО и статуса русского языка. “Мы будем защищать и статус русского языка, и наше православие”, - заверила лидер ПСПУ.